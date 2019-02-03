В Ижевске ночью скоропостижно в 35 лет скончался рэпер Децл - Кирилл Толмацкий

В Ижевске ночью скоропостижно скончался Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл. Артисту было 35 лет. У него остались 14 -летний сын, жена, родители. Отец рэпера продюсер Александр Толмацкий написал в Facebook: "Кирилла больше нет".

Поклонники рэпера пишут соболезнования: "Искренне соболезную! Сил семье, жене, сыну!"

Концертный директор российского рэпера Павел Беленец рассказал, что Толмацкий находился в Ижевске с выступлением.

По словам Беленца, ночью после выступления исполнитель пошел в гримерку, и через несколько минут ему стало плохо. По предварительной информации, у Кирилла произошла остановка сердца, и он умер, - передает РЕН-ТВ.

Днем ранее рэпер Децл опубликовал в соцсети Twitter пост, в котором сообщил, что направляется из Перми в Ижевск.

Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. "Жаль, что всё так вышло... Спи спокойно, друг( Нам будет тебя не хватать((", - пишут в сети.