Константин Хабенский в третий раз стал отцом

В семье знаменитого российского актера Константина Хабенского в минувшую пятницу произошло радостное событие. Согласно последней информации осведомленных источников, артист в третий раз стал отцом.

У Константина Хабенского и его супруги Ольги Литвиновой родилась вторая дочь. Данных о том, как счастливые родители решили назвать малышку в СМИ пока не поступало. Портал Газета.Ру напоминает, что супруги также воспитывают двухлетнюю дочку Александру.

Кроме того, у Хабенского есть 11-летний сын Иван от первого брака. Первая жена Константина Анастасия ушла из жизни в 2008 году после тяжелого заболевания.