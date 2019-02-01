"Здорово, весело будет": Лоза предложил отправить на "Евровидение" Петросяна

Известный музыкант Юрий Лоза в интервью РИА Новости выразил недоумение в связи с тем, что Россия постоянно отправляет на конкурс "Евровидение" исполнителей с песнями на английском языке.

По его словам, продюсеры заказывают песни у зарубежных композиторов, чтобы получить больше денег. И это - повсеместная система "откатов": на иностранного композитора можно выбить больший бюджет.

В беседе с корреспондентом агентства Лоза процитировал свой недавний диалог, состоявшийся с Юрием Аксютой, отвечающим за музыкальное вещание на Первом канале, относительно песни для конкурса.

По словам Аксюты, за неимением отечественных авторов песни для "Евровидения" пишет Леонид Гуткин, переехавший в Америку. Однако Лоза на это возразил, что сам может справиться с этой задачей.

Ранее музыкант предложил отправить на "Евровидение" юмориста Евгения Петросяна: "Номер можно сделать из кого угодно. Петросяна можно послать - здорово, весело будет", - цитирует его портал VSE42.Ru.

По его словам, песни с данного конкурса редко становятся шлягерами. А певцов и подавно впоследствии мало кто запоминает. Напомним, сегодня, 1 февраля, артист отмечает свой 65-лений юбилей.