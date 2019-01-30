Шоумен Иван Ургант попал в аварию во время отпуска в США

Известный российский телеведущий Иван Ургант попал в дорожно-транспортное происшествие во время отпуска в США. Оказалось, что шоумен угодил под колеса джипа, когда ехал по дороге на велосипеде.

Согласно последней информации, в результате аварии Ургант получил серьезную травму руки, вследствие чего теперь он вынужден носить особый фиксатор на запястье, передает портал URA.RU. О подробностях ДТП телеведущий рассказывать не стал, отметив лишь, что упал с велосипеда из-за маневра американского автомобилиста.

Иван признался, что рука у него все еще довольно сильно болит, однако он должен работать и вести свою телепрограмму, "превозмогая боль".