Лиза Галкина выиграла у папы в домино и дала ему ценный совет

Очаровательная дочка артистов Максима Галкина и Аллы Пугачевой обладает многими талантами. Выяснилось, что маленькая девочка прекрасно играет в домино и обыгрывает даже своего знаменитого отца.

Лиза очень быстро принимает решение, когда приходит ее очередь делать ход. Более того, у нее прекрасно развита логика, что и позволяет ей обыгрывать папу. Девочка очень бурно выразила свою радость, когда выяснилось, что ей удалось в очередной раз стать победительницей.

Кроме того, Лиза Галкина дала отцу, который запечатлел на камеру весь игровой процесс, ценный совет. По словам ребенка, нужно концентрироваться на игре, а не снимать "всякие видео".