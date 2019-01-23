Лиза Галкина выиграла у папы в домино и дала ему ценный совет
23 января 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Очаровательная дочка артистов Максима Галкина и Аллы Пугачевой обладает многими талантами. Выяснилось, что маленькая девочка прекрасно играет в домино и обыгрывает даже своего знаменитого отца.
Лиза очень быстро принимает решение, когда приходит ее очередь делать ход. Более того, у нее прекрасно развита логика, что и позволяет ей обыгрывать папу. Девочка очень бурно выразила свою радость, когда выяснилось, что ей удалось в очередной раз стать победительницей.
Кроме того, Лиза Галкина дала отцу, который запечатлел на камеру весь игровой процесс, ценный совет. По словам ребенка, нужно концентрироваться на игре, а не снимать "всякие видео".
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