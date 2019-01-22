Объявлены номинанты на премию «Оскар-2019»

Список номинантов на премию Американской академии киноискусств объявили на прошедшей утром во вторник церемонии в Лос-Анджелесе. Прямую трансляцию мероприятия вела телекомпания NBC.

В категории «Лучший фильм» представлены: «Черная пантера», «Черный клановец», мюзикл «Богемская рапсодия», комедия «Фаворитка», «Зеленая книга», драма «Рома», «Звезда родилась», а также кинолента «Власть».

Номинацию «Лучший режиссер» разделили Спайк Ли, Павел Павликовски, Йоргос Лантимос, Альфонсо Куарон и Адам МакКей. «Лучшая актриса» - Ялица Апарисио, Леди Гага, Гленн Клоуз, Оливия Колман и Мелисса Маккарти.

В номинации «Лучший актер-2019», согласно заявлению, представлены: Вигго Мортенсен, Брэдли Купер, Итан Хоук, Уилльям Дефо, Кристиан Бэйл, а также Рами Малек за роль в мюзикле «Богемская рапсодия».

Победители в номинациях будут объявлены 24 февраля 2019 года на церемонии вручения наград, которая по традиции запланирована к проведению в столице американской киноиндустрии - Голливуде.