Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что жизни не представляет без этого мужчины. Юморист счастлив переменами, наступившими в его жизни. С Еленой Петросян он развелся официально и теперь может не скрывать отношений с молодой женщиной.

Cколько денег Евгений Петросян тратит на помощницу Татьяну Брухунову

Татьяна Брухунова ранее призналась, что ее постоянно оскорбляют. Пока не все поклонники Евгения Вагановича приняли Татьяну. В сети девушку критикуют. Известный блогер Лена Миро встала на защиту молодой помощницы юмориста, - сообщает teleprogramma. В своем "Живом журнале" блогерша отметила, что Татьяну Брухунову, сложно назвать красавицей.

Но, как считает Лена Миро, не "курам" судить девушку, которая, по их мнению, не заслужила такой красивой жизни.

По мнению Миро, Татьяна хитростью и умом смогла втереться в доверие к "старику Петросяну", а не клеила речнички, как, например возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. "На помощницу Евгения Петросяна, из-за которой, как все предполагают, развёлся старый сатир, обрушились с критикой курицы", - пишут в ЖЖ блогерша.

"По мнению куриц, только после шеллака можно начать уводить чужих мужей. Сначала - ногти... Да, именно так работает «логика» курицы. Прилепила реснички? Можно смело рассчитывать на связь с женатым", - считает Лена Миро и добавляет: "Была бы на её месте перекроенная лицом Решетова, куры бы спокойно восприняли факт развода".