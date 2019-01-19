Помощница Евгения Петросяна заявила, что ее постоянно оскорбляют

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что ее постоянно оскорбляют. Ранее стало известно, что артист много времени проводит с женщиной, которая младше него на 43 года.

На днях Петросян и Брухунова вместе отправились в Испанию – об этом свидетельствуют снимки из одинаковых мест на их страничках в соцсетях. После этого на Татьяну обрушился настоящий шквал критики и оскорблений. Женщина заявила, что ее называют "сутулой", "косоглазой", "уродиной", "слепой", "крокодилом" – и это еще самые безобидные слова.

Брухунова попросила хейтеров оставить злобные комментарии при себе и уйти с ее странички.

Подписчики Татьяны порекомендовали ей не обращать внимания на злопыхателей.