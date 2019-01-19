Лолита задолжала несколько сотен тысяч рублей за ЖКХ

На певицу Лолиту Милявскую подали иск в Басманный суд. Заявление поступило от товарищества собственников жилья "Большие Каменщики", которому певица задолжала несколько сотен тысяч рублей за ЖКХ.

ТСЖ "большие Каменщики" обратилось в Басманный суд города Москвы с требованием взыскать с Лолиты Милявской долг и начисленные пени по ЖКХ в размере около 760 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Иск зарегистрировали во вторник, 15 января.

В истории Милявской это уже не первый подобный случай. Ранее артистка уже судилась с ТСЖ "Таганская площадь", певицу так же обвинили в непогашенной задолженности в полмиллиона рублей за коммунальные платежи. Тогда Лолите удалось выиграть процесс.