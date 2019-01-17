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Cколько денег Евгений Петросян тратит на помощницу Татьяну Брухунову

17 января 2019, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Cколько денег Евгений Петросян тратит на помощницу Татьяну Брухунову
Фото: Instagram

Дорогая помощница или дорогая любовница обходится престарелому артисту далеко не в копеечку. Евгений Петросян тратит на Татьяну Брухунову немалые деньги.

У нее шикарно обставленная квартира в центре Москвы, а ее дизайнерские наряды стоят ни одну тысячу долларов. Многие пользователи Сети прекрасно понимали, что Петросян вряд ли станет платить такие баснословные зарплаты любому своему сотруднику.

А недавно Татьяна сама призналась, что с 73-летним юмористом ее связывают не только рабочие отношения. Однако она считает, что не разлучала артиста с Еленой Степаненко. Якобы и до ее появления отношения у пары давно перестали быть семейными.

Татьяна с большим удовольствием хвалится в социальных сетях дорогими шмотками и аксессуарами. Одни туфельки именитой марки, которую помощница Евгения Вагановича носит весной, стоит порядка 850 долларов. Девушка испытывает особую слабость к дорогим сумкам и рюкзакам. Только проект гардеробной для любимых шмоток Татьяны обошелся в 252 тысячи рублей.

Но не обо всем она рассказывает. Как сообщает в подробностях издание "СПИД-Инфо", любовница Петросяна за последние пару лет стала обладательницей элитной недвижимости - на Лесной улице и на Трубецкой. Зарплата помощницы до скандального развода юмористов составлял около 800 тысяч рублей в месяц.

«Парад безвкусицы какой-то. Денег дали, а вкус нет», «Скромняшка раскрутила деду без шума и пыли»,- написали пользователи в комментариях.

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