Ксения Собчак снова влипла из-за своего языка, на сей раз в расистский скандал

Ксения Собчак часто попадает в разного рода скандалы из-за своих высказываний. На сей раз она умудрилась отличиться своими расистскими рассуждениями.

Проводя каникулы на Мальдивах, теледива выкладывала в сторис Instagram подробности своего отдыха. Сидя за столиком, сервированным тарелками с морепродуктами, экс-кандидат в президенты мечтательно прокомментировала происходящее: «Чернокожие рабы, роскошь, красота!». Ей повезло, что темнокожий сотрудник, обслуживающий гостей, просто не понял ее восторгов, поскольку не знал русского языка, считает издание "СПИД-Инфо".

Но подписчики, видевшие ролик, убедились, что самомнение светской львицы мало того, что просто зашкаливает, так еще она и довольно глупо не умеет скрывать этого. Интересно, Ксения весь обслуживающий персонал воспринимает рабами, или ее суждения зависят от цвета кожи человека? Таким вопросом задаются многие пользователи Сети.