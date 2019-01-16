Марию Порошину с сыном из роддома забрали мама и дочки
16 января 2019, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Мария Порошина родила сына 11 января. Дочки Порошиной с нетерпением ждали, когда мама с братиком вернется домой. Как ни было хорошо Марии в элитном московском роддоме, но все равно хотелось скорее домой, к девочкам.
16 января Марию Порошину с сыном выписали из клиники. В Инстаграм актрисы появилось фото, судя по которому ее и мальчика встречали мама Наталия Красноярская и все четыре дочки — Полина, Серафима, Аграфена и Глафира.
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"Очень соскучилась по своим девчонкам, но с другой стороны - медцентр - это настоящий санаторий. Родил, отдохнул и с новыми силами в жизнь! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку!" - подписала фото Порошина.
Сейчас мамочку осыпают поздравлениями: "Поздравляю!!!!!Теперь у Вас защитник в доме, богатырь!!!!",
"Поздравляем с рождением сына, вы большая умничка".
Имя отца мальчика Мария Порошина так и не раскрыла. С отцом троих младших дочерей актером Ильей Древновым она развелась минувшим летом.