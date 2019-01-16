Марию Порошину с сыном из роддома забрали мама и дочки

Актриса Мария Порошина родила сына 11 января. Дочки Порошиной с нетерпением ждали, когда мама с братиком вернется домой. Как ни было хорошо Марии в элитном московском роддоме, но все равно хотелось скорее домой, к девочкам. Мария Порошина показала первое фото после родов с сыном

16 января Марию Порошину с сыном выписали из клиники. В Инстаграм актрисы появилось фото, судя по которому ее и мальчика встречали мама Наталия Красноярская и все четыре дочки — Полина, Серафима, Аграфена и Глафира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)16 Янв 2019 в 2:35 PST

"Очень соскучилась по своим девчонкам, но с другой стороны - медцентр - это настоящий санаторий. Родил, отдохнул и с новыми силами в жизнь! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку!" - подписала фото Порошина.

Сейчас мамочку осыпают поздравлениями: "Поздравляю!!!!!Теперь у Вас защитник в доме, богатырь!!!!",

"Поздравляем с рождением сына, вы большая умничка".

Имя отца мальчика Мария Порошина так и не раскрыла. С отцом троих младших дочерей актером Ильей Древновым она развелась минувшим летом.