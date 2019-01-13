Мария Порошина показала первое фото после родов с сыном
13 января 2019, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Мария Порошина вчера родила сына - пятого ребенка, и сегодня выложила в Инстаграм свое первое фото после родов с новорожденным на руках. Красавица-актриса родила сына в 45 лет. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Мария рожала в известном московском медицинском центре третьего ребенка и поблагодари врачей за работу.
За сутки актрисе написали сотни поздравлений с рождением сыночка. Дома братика ждут четыре старшие сестры.
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