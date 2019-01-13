Мария Порошина показала первое фото после родов с сыном

Актриса Мария Порошина вчера родила сына - пятого ребенка, и сегодня выложила в Инстаграм свое первое фото после родов с новорожденным на руках. Красавица-актриса родила сына в 45 лет. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Мария рожала в известном московском медицинском центре третьего ребенка и поблагодари врачей за работу.

За сутки актрисе написали сотни поздравлений с рождением сыночка. Дома братика ждут четыре старшие сестры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)12 Янв 2019 в 5:54 PST