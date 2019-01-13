Андрей Малахов возмущен фотографиями беременной Виктории Лопыревой

Беременной Виктория Лопыревой сейчас нельзя волноваться, переживать расстраиваться. Возможно, она и не огорчится, лишившись одного из своих друзей - телеведущего Андрея Малахова. В сети и в СМИ попали фотографии Виктории с мужчиной, которого приняли за отца ее будущего ребенка.

Беременная Виктория Лопырева отдыхает в Майами с известным бизнесменом

Лопырева не скрывалась от папарацци, заставших ее в Майами в объятиях бизнесмена Игоря Булатова. Красавица скрывала имя своего возлюбленного, от которого собралась рожать. И не подтвердила до сих пор, что это Булатов.

Комментарий шокированного Андрея Малахова: "Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в Интернете из Майами — у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!" она удалила, - сообщает 7days.ru. Удалила и все другие комментарии, в которых её называют "разлучницей".

Многие, увидев фото с Булатовым, осудили Викторию за роман с женатым мужчиной. Бизнесмен, как оказалось, уже развелся с Татой Карапетян, родившей ему двух детей, младшему из которых еще нет и года. Говорят, на развод Тата подала еще летом из-за романа мужа с моделью. Опять же по слухам, Виктория много лет близко дружила со всей семьей Карапетяна и была частым гостем в доме миллиардера.