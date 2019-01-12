Имя участника от России международного музыкального "Евровидения-2019" станет известно в конце января. 11 января в СМИ появился шорт-лист участников "Евровидения", в котором есть фамилия бывшей ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.

Общество взволновано такими событиями в шоу-бизнесе. Бузова по своей инициативе занялась пением и особыми талантами не блещет. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что не стоит срамиться, посылая на конкурс безголосую девушку.

Сегодня представитель холдинга ВГТРК, который занимается в этом году отправкой представителя России на "Евровидение", успокоил пользователей сети. "Списка кандидатов нет, и вряд ли будет. Участника назовём в конце января", — цитирует его РИА Новости ."Евровидение-2019" в этом году пройдёт в Израиле, в Тель-Авиве.