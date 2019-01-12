"Не стоит срамиться", Сергей Соседов о шансах Ольги Бузовой на "Евровидении "

В числе семи претендентов на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2019" от России названо и имя экс-ведущей скандальной стройки Ольги Бузовой. Известный музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы теледивы на победу, а также отметил, что России не стоит слишком серьезно относится к участию в европейском состязании.

По его мнению, нашей стране стоит лишь обозначить свое участие, как это делает Франция. «Она совершенно не конкурирует, как и Германия с Великобританией. Они лишь указывают на своё участие, но цели победить перед ними явно не стоит. Аналогично требуется поступать России», - считает эксперт.

Однако нашей стране все же не стоит «срамиться на всю Европу», посылая на конкус явных бездарностей. А нынешних претендентов на участие в «Евровидении-2019» критик оценил весьма скептически. Россия будет конкурировать с небольшими странами, а с такой задачей справится любой певец, способный выступить на подобном уровне, только не Бузова, считает критик.

«Перспективы Бузовой? Нет у неё их, абсолютный ноль. У неё нет таланта, слуха, голоса, она, будем называть вещи своими именами, бездарна. Даже на фонограммах голос фальшивит», — цитирует Сергея Соседова издание «СПИД-Инфо».

Напомним, как и в прошлый раз, Россия отказалась от открытого национального отбора, а участник будет назначен. Пока среди тех, кто в этом году может поехать в Израиль называются: 24-летний рэпер Егор Крид, бывшая участница скандальной телестройки Ольга Бузова, певица Manizha и Александр Панайотов. Ну и несколько имен из старой и проверенной гвардии - Филипп Киркоров, певица Елена Темникова, которая в составе группы "Серебро" уже выступала на этом конкурсе, и 35-летний Сергей Лазарев