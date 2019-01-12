Известная актриса впервые публично назвала имя отца 12-летней дочери

Актриса Ольга Красько, прославившаяся по ролям в сериалах «Турецкий гамбит», «Склифософский», «Есенин» впервые публично назвала имя отца своей 12-летней дочери. Фильм «Турецкий гамбит» снимал режиссер Джаник Файзиев.

Во время съемок, как это часто бывает у творческих людей между режиссером и актрисой пробежала искра. Ольга забеременела и в 2006 году родила дочку. Девочку назвала Олесей. Говорят, она такая же красивая, как ее мама. О романе с женатым режиссером, от которого недавно двоих детей родила актриса Светлана Иванова, Красько рассказала Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

«Сейчас это не причинит никому боли. Об этом можно говорить открыто», - призналась Ольга Красько.

А 12 лет назад они с Джаником Файзиевым скрывали отношения. Ее «внутренний контролер» не позволил строить отношения с женатым мужчиной.

Сейчас 37-летняя актриса воспитывает троих детей. После расставания с режиссером она познакомилась с Вадимом Петровым, которому родила двоих сыновей. В 2016 году у пары родился Остап, а в 2017 году - Олег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Красько (@olga_krasko_group)27 Дек 2018 в 8:41 PST