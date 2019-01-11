Мария Порошина родила пятого ребенка
11 января 2019, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Мария Порошина родила пятого ребенка. Мальчик! У 45-летней Марии родился долгожданный сын. Актриса рожала в одной из московских клиник. Мама и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо. Сейчас Порошина отдыхает после родов.
Мальчик появился на свет с идеальными параметрами: рост 52 сантиметра, вес 3560, - сообщается на сайте 7days.ru.
У Марии Порошиной четыре дочери. Старшая - Полина, дочь актрисы и актеры Гоши Куценко. Троих дочерей Мария родила в браке с актером Ильей Древновым. Серафиме сейчас 13 лет, Аграфене скоро будет девять и Глафире меньше, чем через месяц исполнится четыре года.
Возможно, интересное имя актриса придумала и для сына. Имя отца мальчика Мария Порошина не раскрывает. После того, как стало известно о ее пятой беременности, стало известно и о разводе с Древновым. Предполагалось, у Маши роман с иностранцем. Но эту "легенду" расстроил Гоша Куценко, заявив о готовности заботиться о Марии и ее детях.
Пожелает здоровья и удачи многодетной маме и всем ее деткам.