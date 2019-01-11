Актриса театра и кино Мария Порошина родила пятого ребенка. Мальчик! У 45-летней Марии родился долгожданный сын. Актриса рожала в одной из московских клиник. Мама и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо. Сейчас Порошина отдыхает после родов. Мама Марии Порошиной рассекретила развод дочери с Ильей Древновым

Мальчик появился на свет с идеальными параметрами: рост 52 сантиметра, вес 3560, - сообщается на сайте 7days.ru.

У Марии Порошиной четыре дочери. Старшая - Полина, дочь актрисы и актеры Гоши Куценко. Троих дочерей Мария родила в браке с актером Ильей Древновым. Серафиме сейчас 13 лет, Аграфене скоро будет девять и Глафире меньше, чем через месяц исполнится четыре года.

Возможно, интересное имя актриса придумала и для сына. Имя отца мальчика Мария Порошина не раскрывает. После того, как стало известно о ее пятой беременности, стало известно и о разводе с Древновым. Предполагалось, у Маши роман с иностранцем. Но эту "легенду" расстроил Гоша Куценко, заявив о готовности заботиться о Марии и ее детях.

Пожелает здоровья и удачи многодетной маме и всем ее деткам.