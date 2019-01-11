Анита Цой отоспалась на Мальдивах и опубликовала фото в купальнике

Певица Анита Цой - еще одна российская знаменитость, отдыхающая зимой на Мальдивах. Набравшая вес артистка смело опубликовала фото в купальнике. По признанию Аниты, она нисколько не расстроилась из-за того, что в последнее время поправилась. Волочкова завела своих поклонников и хейтеров, заявив о переезде на Мальдивы

А когда-то певица боролась за стройную фигуру и сделала большие успехи. Но все в жизни меняется. По признанию Аниты Цой, ей нравится, что она стала похожа на сдобную, вкусную булочку и не выглядит как все. Всем злопыхателям, критикующим ее пышненькую фигурку, певица ответила так: "Да, любимые! Со временем моя фигура приобретает пышненькие формы. Может быть раньше, я бы переживала, но не сейчас. Наоборот, я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся, аппетитные формы, мягкие линии, манящие своей женственностью линии... Я похожа на сдобную, вкусную булочку. Так и съела бы сама себя. Вы не находите, что мои формы мне идут? По моему, что естественно, то не безобразно. Ну, зачем всем нам под одну гребёнку?"

Прошедший год был для Аниты Цой насыщенным. Она много работала и попала в больницу. Женщину экстренно прооперировали - пришлось прервать гастрольный тур.

На новогодних каникулах артистка позволила себе отдохнуть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy)10 Янв 2019 в 4:34 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy)10 Янв 2019 в 10:15 PST

На Мальдивах сейчас отдыхают Ксения Собчак, Анастасия Волочкова и Ольга Бузова.