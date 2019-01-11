Чем закончится перепалка Шнурова и Милонова

Перепалка между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым никак не прекращается. Дело дошло до того, что политик вылвал музыканта на своеобразную дуэль, сообщает КП.ру.

Начало скандалу положило высказывание Милонова о том, что творчество Шнурова подобно "отрыжке пивника". После такого заявления музыкант никак не мог остаться в стороне и посвятил политику стихотворение, в котором с сарказмом отнёсся к словам депутата. Словесная перепалка довела до того, что Милонов назвал лидера группы "Ленинград" частушечником и пригласил того на радио-бой. Но вместо согласия на поединок Шнуров разразился очередным поэтическим творением.

"Спорить должны мнения, а не люди. Поэтому, для того, чтобы обсудить эту важную проблему, которая сейчас действительно разделяет многих людей, мы и приглашали его на радио. Он не пошел. Я понимаю, что он рот открывает только за деньги. Мы готовы защищать свою правду в открытом радио-бою. Он не готов. Это называется неявка на бой. Засчитывает поражение автоматически 2:0 всухую", - оценил реакцию Шнурова Милонов.