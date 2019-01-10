Шнуров посвятил очередной свой стих Милонову

Сергей Шнуров посвятил очередное своё поэтическое творение депутату Милонову. Муза пришла к лидеру группировки "Ленинград" после того, как парламентарий в грубой форме отозвался о творчестве музыканта.

Музыкант Сергей Шнуров ответил на критику депутата Виталия Милонова очередным стихотворением. В своём новом поэтическом творении Шнуров с сарказмом оценил рассуждения парламентария о необходимости ввести цензуру для российских исполнителей.

Как ранее сообщали Аргументы недели, Виталий Милонов поддержал идею Димы Билана о вводе цензуры для российского шоу-бизнеса, а творчество группы "Ленинград" назвал "отрыжкой пивника".

"Разгорячен опять месье Милонов.

Богоугодным развозился спичем.

Нет, не о нищенском существовании миллионов,

Он речь держал и был аллегоричен.

Пророчествовал будто бы Исайя,

Законами изъяв от нас излишки,

Бородкой рыжей в гневе потрясая,

Он рассуждал о пиве и отрыжке.

О смерти Пушкина. Слова не выбирая,

Он слал проклятия и хамство источив,

Вообразил себя парламентарием от рая,

Вот и икона с ним, свеча, ключи.

Что слезы льет старик у банкомата,

Подумаешь, немного не поест.

Вот если в песнях будет меньше мата,

Тогда наладится житуха, вот те крест".