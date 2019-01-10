Шнуров посвятил очередной свой стих Милонову
10 января 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Сергей Шнуров посвятил очередное своё поэтическое творение депутату Милонову. Муза пришла к лидеру группировки "Ленинград" после того, как парламентарий в грубой форме отозвался о творчестве музыканта.
Музыкант Сергей Шнуров ответил на критику депутата Виталия Милонова очередным стихотворением. В своём новом поэтическом творении Шнуров с сарказмом оценил рассуждения парламентария о необходимости ввести цензуру для российских исполнителей.
Как ранее сообщали Аргументы недели, Виталий Милонов поддержал идею Димы Билана о вводе цензуры для российского шоу-бизнеса, а творчество группы "Ленинград" назвал "отрыжкой пивника".
"Разгорячен опять месье Милонов.
Богоугодным развозился спичем.
Нет, не о нищенском существовании миллионов,
Он речь держал и был аллегоричен.
Пророчествовал будто бы Исайя,
Законами изъяв от нас излишки,
Бородкой рыжей в гневе потрясая,
Он рассуждал о пиве и отрыжке.
О смерти Пушкина. Слова не выбирая,
Он слал проклятия и хамство источив,
Вообразил себя парламентарием от рая,
Вот и икона с ним, свеча, ключи.
Что слезы льет старик у банкомата,
Подумаешь, немного не поест.
Вот если в песнях будет меньше мата,
Тогда наладится житуха, вот те крест".