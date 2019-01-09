Милонову не понравилось творчество Шнура

Депутат Виталий Милонов в своих рассуждениях о цензуре для отечественной эстрады высказал своё мнение о творчестве «Ленинграда» в целом и о солисте группировки в частности.

Милонов прокомментировал инициативу Димы Билана о необходимости цензуры для российских исполнителей, сообщает Пятый канал. Депутат Госдумы оказался резким противником бранной лексики в текстах современных исполнителей. По его словам, такие музыканты являются «убийцами Пушкина» и вредителями, распространяющими «суррогат культуры».

Отдельно Милонов отметил творчество лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. «Ну как страна может быть культурной, если Шнур поет в Государственном Кремлевском дворце? Это, извините меня, отрыжка пивника», - высказался депутат.