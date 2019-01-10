Любовь Толкалина рассказала, какой уголок Земли для нее настоящий земной рай

Актриса Любовь Толкалина призналась, какой уголок Земли для нее настоящий земной рай. Толкалина побывала на Рождество в Дивеево. Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Дивеевский монастырь, находится в Нижегородской области.

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Недалеко от города Сарова. Говорят, кто там побывал, обязательно возвращается в Дивеево. В то время, как российские знаменитости нежатся на солнышке на Мальдивах и называют Мальдивские острова райскими, Любовь Толкалина закуталась в пуховичок и направилась в Дивеево.









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)8 Янв 2019 в 8:08 PST

Поделилась своими чувствами актриса Любовь Толкалина. А друзья "Аргументов недели" поделились фотографиями из Дивеево, чудесно украшенного на Рождество.

































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