Бузова продемонстрировала стальной пресс в сдержанном купальнике

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала стальной пресс в сдержанном темном купальнике. В настоящий момент артистка отдыхает на Мальдивах. после активной работы.

На фото Ольга запечатлена стоящей в воде. Для снимка певица выбрала графитовый купальник, который подчеркнул ее стройность и рельефные мышцы. Образ Бузова дополнила модным козырьком от солнца и узкими очками.

Поклонники сделали артистке огромное количество комплиментов, отметив, что она прекрасно выглядит и держит себя в превосходной форме. Нашлись, однако, и хейтеры, которые сочли худобу Ольги излишней и порекомендовали ей не выставлять такие фотографии.