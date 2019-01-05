Аршавин снова холост: футболист развёлся со своей второй супругой

Знаменитый футболист Андрей Аршавин сообщил о своём разводе. Причиной расставания спортсмена со второй супругой стала ночная прогулка Аршавина в компании двух молодых девушек и лошади.

Незадолго до Нового года 37-летний футболист был замечен разъезжающим на лошади по Санкт-Петербургу в компании двух молодых девушек, сообщает МК. Одной из них оказалась 21-летняя стюардесса Карина Неман, оставившая в соцсети футболиста комментарий о проведённой вместе незабываемой ночи и поцелуях.

Жена Аршавина Алиса Казьмина заявила, что они с мужем не живут вместе уже долгое время. Как выяснилось, спортсмен ушёл из дома сам. Теперь же Андрей объявил о предстоящем разводе.