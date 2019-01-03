1 января скончался музыкант Крис Кельми

Накануне вечером стало известно, что российский музыкант Крис Кельми скончался 1 января. Одной из последних мужчину видела его бывшая жена Людмила, которая приезжала к нему домой 30 декабря.

Согласно последним данным, причиной смерти Кельми стала остановка сердца. Известно, что после кончины Евгения Осина Крис очень переживал за свое здоровье и утверждал, что бросил пить.

Как сообщает teleprogramma.pro, ссылаясь на источники, автор хита "Замыкая круг" не так давно попал в реанимацию, после чего решил составить завещание. Все свои дома он оставил бывшей супруге и сыну Кристиану. Якобы музыкант предвидел свой скорый конец и отмечал, что "с природой не поспоришь".