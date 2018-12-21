Александр Малинин не поехал в поселок под Екатеринбургом на похороны отца

Известный артист Александр Малинин не приехал на похороны своего отца, который скончался после болезни. У Николая Степановича около года назад случился инсульт, после которого он не смог полностью восстановиться.

Жена Николая Выгузова отметила, что музыкант был шокирован известием о смерти папы, однако не отменил заграничную командировку, чтобы посетить похороны. Женщина отметила, что 79-летний отец и 60-летний сын не ссорились, просто не общались.

Как сообщает портал "СтарХит", папа Александра Малинина был похоронен в поселке Косулино, который находится неподалеку от Екатеринбурга. Супруга покойного убеждена, что знаменитый артист непременно приедет на могилу отца, как только вернется из рабочей поездки.