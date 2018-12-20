Куда исчезают ясные дни?

Прямолинеен. С чёткими ориентирами. Талантлив. Пожалуй, кратко именно так мы можем охарактеризовать этого народного артиста. А вообще у Олега Газманова множество регалий и наград. Но он не делает из этого культа. Олег открыт в общении. В этом на днях читатели «Аргументов неделi» смогли убедиться лично. Артист пообщался с ними на «Прямой линии».

- Олег Михайлович, добрый день! Спасибо за ваше творчество. Вы в прекрасной физической форме. Что вам помогает так хорошо выглядеть? Считается, что артист обязан быть молодым и ухоженным. А вы обращались когда-нибудь к пластическим хирургам? Как планируйте бороться со старостью? (Александр, Тюмень)

- К пластическим хирургам для омоложения я не обращался. Хотя мне предлагали. (Смеётся). Не вижу в этом ничего плохого. Мне в мои 67 лет так хорошо выглядеть помогает спортивный образ жизни. У меня, кстати, на официальном сайте есть раздел «Уроки здоровья». Там есть специальная зарядка, которой я занимаюсь уже сорок лет. Посмотрите. Если что-то покажется не понятным можете мне написать – я объясню. А вообще, считаю, вопрос здоровья – это во многом вопрос силы воли.









- У вас красивая жена, вы часто её ревнуете?

- Так я вам и сказал. Она узнает, что я её ревную, и воспользуется этим.

- А супруга вас ревнует?

- Так она и сказала! Ревнуй не ревнуй – главное любить друг друга. Если доверяешь друг другу, то и не обязательно ревновать. Я над этим работаю.

- Спасибо за ваши песни! Когда на душе тоскливо всегда их слушаю и настроение улучшается. А вопрос у меня такой. Если бы у вас была возможность что-то запретить в нашей стране, чтобы вы запретили? (Наталья Маратовна, Казань)

- Я бы запретил детям за завтраком мобильные телефоны. Мы дома так иногда делаем. А вообще это сложный и я бы даже сказал коварный вопрос. Сейчас вся страна находится в таком положении, когда мы ещё не выбрали окончательно нашу национальную идею. Если нет фундамента очень сложно говорить про надстройку и тем более что-то запрещать. Песня такая у меня была «Тень буревестника». Там такие слова есть - «Всё перепуталось, переплелось - глотки от криков хрипят. Ложная правда, правдивая ложь в лицах безликих солдат»… Сегодня слишком много фейков вокруг. И интернет их очень яростно и активно множит. Когда-то наш патриарх Кирилл сказал одну фразу, я её как-то мимо ушей пропустил, а сейчас нередко вспоминаю. Он предостерегал, что появление интернета – это огромное испытание для всех нас. И действительно, это так - огромная польза и огромное испытание.

- Соглашусь с вами. Ситуация в мире очень напряжённая… Трамп отказался встречаться с Путиным. Как думаете, получиться ввести НАТО в Украину?

- А что толку встречаться с Трампом? Я не политик, но, на мой взгляд обывателя, Трамп у них вообще ничего не решает. Такое ощущение, что его дёргают там за что-то и Конгресс делает то, что хочет. У них внутри идёт борьба. Политики в Америке делают всё, чтобы для того, чтобы захватить власть на выборах. Им на весь мир наплевать. Вот «Карточный домик» - прекрасный сериал. Мне очень понравился. Там всё очень чётко про власть. После его просмотра мне про Америку стало многое понятно.

- Про вас раньше писали и говорили, как про человека, который дружит с властью, с успешными политиками. Я сейчас имею в виду экс-мэра Москвы Лужкова. Вы с ним сейчас поддерживаете общение? Говорят, что он немало для вас сделал. А ваша песня с его подачи стала гимном Москвы. (Лилия, Одинцово)









- Я с большим уважением отношусь к Юрию Михайловичу Лужкову. Было бы неправильно, если бы я сказал, что он мой близкий друг. У нас были прекрасные отношения. Ему нравилось то, что я делаю, мои концерты, песня «Москва». Сейчас я, к сожалению, не поддерживаю с ним отношения. Так получается не потому, что наши отношения закончились. Просто он ушёл с поста мэра и меньше находится в Москве. Что касается того, что он много для меня сделал. Да я всегда мог надеяться на его поддержку в моих шоу для города. Особенно в проекте «Песни Победы». Впрочем - он вообще-то много для всех сделал. Я не политик и не профессионал в социальной сфере, поэтому не буду давать ему оценок, как мэру, но то, что Москва ему досталась в ужасном состоянии, и он её довел до приличного вида – это точно. И, кстати, «Москву» я написал не с подачи Юрия Михайловича. Я её уже полгода пел, а потом на одном из концертов он её наконец услышал, буквально подбежал к сцене и сказал, что наконец-то про Москву появилась такая песня замечательная. Он помог сделать клип на эту песню. Его идея была сделать державный клип про наш город. За эту песню я ничего не получил. Даже грамоты. Но для меня самое главное, что эту песню полюбили и она звучит везде, даже на вокзалах. По поводу дружбы с властью могу лишь сказать, что я никогда к такой дружбе не стремился. Скорее власть со мной пытается дружить потому, что для власти важно взаимодействовать с теми людьми, к которым большое доверие у населения и успех. Им же нужно избираться. Поэтому перед выборами очень сильно «дружат», а после выборов не так сильно. А вообще я стараюсь подальше держаться от всего этого, и быть поближе к музыке и дружить с не по принципу- нужен или нет, а по принципу мой это человек или нет.

- Вы всё время производите впечатление энергичного и позитивного человека. Кроме того, вы известны, как специалист по «ясным дням». Скажите, если вдруг случаются хмурые дни, как вы возвращаетесь обратно в позитивное состояние? У вас бывают депрессии? (Людмила, Подольск)

- Ставлю мою песню «Ясные дни» и раз сто гоняю её туда-сюда, пока не надоест. (Шутит). На самом деле, я обычный человек, такой же, как и все. У меня тоже бывают хмурые дни. Но я считаю, что на сцене я не имею права быть таким и «грузить» зрителя своими проблемами. У меня даже концертная программа строится таким образом, чтобы у публики было хорошее настроение. Поэтому, из всех песен я выбираю самые позитивные. У меня примерно такой баланс: три быстрых песни на концерте, одна медленная и не обязательно грустная. Бороться с хандрой мне очень помогают физические нагрузки и спорт. Если у меня мозги от работы плавятся, то я беру лыжи если это зима и в лес, на гастролях могу по городу на велосипеде погонять. Чтобы разгрузить голову нужно нагрузить мышцы.

- У вас много песен про любовь, про женщин. А какие качества в них раздражают? (Елена, Иваново)

- Когда, например, смотришь футбол, стоит бутылка пива, а в холодильнике лежит рыбка. Так вот ты смотришь, смотришь одну минуту, две минуты, а рыбки всё нет. А она и не догадается, что нужно мгновенно тебе принести рыбку, почистить и положить рядышком. Женщина непонятливая, которая не ловит с полувзгляда, с полуслова. (Смеётся)

- Какие женщины вам нравятся?

- Мне нравятся женщины красивые, умные, чтобы не доставали, чтобы пластичная была походка, спортсменки – это раз. Чтобы хорошо готовили, стирали, ухаживали за детьми – это два. (Смеётся). Можно много про это говорить. Но я считаю так - самая красивая и умная женщина – это та, которую ты любишь, а всё остальное неважно. Я люблю свою жену, свою Марусю, так вот такие женщины, как она мне и нравятся.

- На современной эстраде очень много исполнителей, пропагандирующих аморальный образ жизни, употребление алкоголя, наркотиков. Как защитить от этого наших детей? Вы были послом доброй воли детского международного фонда. Не хотите помочь в этом вопросе родителям? (Татьяна, Нижний Новгород)

- Я готов поддержать в этом вопросе родителей. Но есть же определенный закон, который в общем-то защищает от пропаганды наркотиков. Детей нужно любить и не уставать им объяснять, что есть разные - люди, направления в творчестве, музыка, поэзия… И не всё это создаётся для развития личности человека. Есть то, развращает и ведёт фактически к гибели. У нас действительно много этого опасного мусора. Мы стараемся с одной стороны дать свободу слова, с другой стороны, видим, что происходит сегодня в музыке и культуре. Считаю, что сегодня необходимо сделать так чтобы в обществе было неприличным и невозможным пропагандировать всякую дрянь. Ведь раньше было матом неприлично говорить и невозможно в общественных местах. Со сцены тем более. К сожалению, у нас сегодня появилась такая тенденция - обматерить публику, которая собралась. Раньше всё-таки был какой-то этикет в сфере культуры.

- Вы многодетный отец. Как сделать так, чтобы дети не конкурировали между собой? У вас были с этим проблемы? Как Вам удалось с этим справиться? (Наталья, Волгоград)

- Старший сын Родион у меня намного старше остальных, и уже живет не с нами. А вот дочь Марьяша, ей 15 лет и младший сын Филипп, ему 21 год - они конкурируют. Марьяшка всегда подзуживает его, ей кажется, что меньше внимания ей уделяют. Как с этим бороться я не знаю.

- Наказываете их?

- Да, - иногда например забираем смартфон. И это очень действенное наказание.

- Вы их ограничиваете в общении с интернетом?

- Филиппа сейчас уже перестали ограничивать. Разве только за завтраком. А у Марьяшки после школы на смартфон есть лишь час – в остальное время она учит уроки. Ей не до него. Вечером она тоже сдаёт смартфон, чтобы ночью интернет-сёрфингом не занималась.

- Контролируйте у дочки социальные сети?









- Нет, не контролирую, мы ей верим. Но я считаю, что надо иногда контролировать. Был момент, когда нам пришлось вмешаться и серьёзно выправить ситуацию. Надеяться, что школа всё сделает нельзя. Нужно со всех сторон контролировать детей, чтобы они постоянно были в поле нашего зрения. Иначе, придёт кто-нибудь с «дудочкой» и уведёт куда-нибудь. Сейчас опаснее, чем было раньше. Пока мы строим светлое будущее, их ловят у школы или прямо в школе и сажают на наркотики – вот, что самое страшное. Важно не давить на них, а сделать так, чтобы они всё нам рассказывали. Они сами не понимают насколько это опасно. Они думают, что это фигня. Но происходит очень быстрое привыкание. Поэтому важно научить своего ребёнка в таких ситуациях говорить нет! Это на самом деле гигантский подпольный бизнес, и на это дело подсаживают целыми школами. Родителям нужно объединиться, чтобы следить, смотреть и объяснять с любовью детям, что это такое и как с этим бороться.

- Дочка советуется с вами по поводу друзей, мальчиков?

- У меня по этому поводу Маруся моя, она с ней шепчется.

- Вы никогда не задумывались о преподавании? У вас всё-таки такой багаж и опыт…

- Мне кажется, что у меня терпения не хватит.

- Если бы вас позвали на «Голос» наставником, пошли бы?

- Пошёл бы, но не зовут.

- Вам большой «привет» от морского братства Невинномысска. Я являюсь руководителем морского братства, меня зовут Владимир Уваров. Ждём новых песен на военно-морскую и патриотическую тематику. В преддверии наступающего Нового года хотим пожелать вам и вашей семье здоровья, терпения, и, самое главное, продолжать так же упорно завоёвывать пространство на сценах, как это делает наш Российский флот.

- Спасибо огромное! Вас тоже с наступающим Новым годом и семь футов под килем! Хочу пожелать вам и всем читателям газеты «Аргументы неделi» - удачи, ясных дней и надёжного семейного тыла!