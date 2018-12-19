Почему Лолита Милявская накопила 260 тысяч рублей долгов за «коммуналку»

Лолита Милявская специально не платит суммы на капитальный ремонт дома. Как объяснила сама певица, она не хочет платить деньги за капремонт, который запланирован на 2041 год.

По мнению Лолиты, она может и не доживет до этого ремонта. Звезда шоу-бизнеса полагает, что сумма, которую ей выставляют, завышена в несколько раз и с нее хотят заполучить столько денег, что можно купить новый дом. Коммунальщики уже прислали артистке долговое письмо, в котором обозначен долг - 260 тысяч рублей, - сообщается на сайте 7days.ru.

"А так хотелось закончить год без долгов. Теперь опять в суд", - сообщила Лолита.

Певица - опытный борец с коммунальщиками. В 2012 году на Милявскую в суд подало ТСЖ, которое требовало от неё оплату долга за квартиру, расположенную в доме на улице Большие Каменщики. Но суд тогда не встал на сторону Лолиты.

Пришлось Милявской судиться и с компанией, управляющей домом в Болгарии, где у неё куплена квартира.