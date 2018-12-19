Рената Литвинова покорила поклонников новым снимком в ретро-стиле

Известная российская актриса Рената Литвинова покорила своих поклонников новым снимком в стиле ретро. Знаменитость опубликовала роскошный кадр на своей страничке в социальной сети накануне.

Литвинова на фото запечатлена сидящей рядом с актером Михаилом Ефремовым. На женщине темное объемное платье и блестящая брошь. Волосы Ренаты убраны в прическу, которая была модной в начале и середине прошлого века. Кроме того, актриса нанесла выразительный макияж – нарисовала длинные стрелки и выделила скулы.

Многие отметили, что шарм фотографии заключается не только в образе Ренаты Литвиновой, но в ее царственной позе и пронзительном взгляде. Поклонники отметили, что она является образцом женственности и артистизма.