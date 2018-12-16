Один из самых популярных телеведущих, актер Дмитрий Нагиев удивил постом в сети. Нагиев активный блогер и периодически ставит в Instagram посты, фото и видео, которые становятся хитами сети.

"Всегда с нетерпением жду свои новые посты", - пошутил Нагиев и его видео и пост обсуждают поклонники телезвезды. В комментариях гадают, в каком городе снято видео: "Это Москва?", "Америка, Нью Ёрк?". "Оделся как бомж конечно", "Да что же с одеждой-то", - критикую наряд Нагиева. (орфография и пунктуация сохранены".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)15 Дек 2018 в 4:20 PST

А вот еще признание Нагиева: