Дмитрий Нагиев удивил постом в сети
16 декабря 2018, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
Один из самых популярных телеведущих, актер Дмитрий Нагиев удивил постом в сети. Нагиев активный блогер и периодически ставит в Instagram посты, фото и видео, которые становятся хитами сети.
"Всегда с нетерпением жду свои новые посты", - пошутил Нагиев и его видео и пост обсуждают поклонники телезвезды. В комментариях гадают, в каком городе снято видео: "Это Москва?", "Америка, Нью Ёрк?". "Оделся как бомж конечно", "Да что же с одеждой-то", - критикую наряд Нагиева. (орфография и пунктуация сохранены".
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А вот еще признание Нагиева:
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