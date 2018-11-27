Известный артист Алексей Воробьев потерял друга

Известный российский певец Алексей Воробьев потерял близкого друга. Согласно последней информации, о случившемся в своей семье артист рассказал сегодня на своей страничке в социальной сети.

Неделю назад любимцу певца – псу породы корги по кличке Элвис-Мелвис – стало плохо, вследствие чего Алексей долгое время провел с собакой в ветеринарной клинике. Оказалось, что Элвис заболел пневмонией и плохо переносил лечение. Позже питомца знаменитости пришлось поместить в кислородную камеру для того, чтобы снизить нагрузку на сердце.

Усилия ветеринаров оказались тщетными – пес скончался, не дожив до десяти лет. Воробьев опубликовал снимок своего любимца и подписал его словами "Прощай, мой друг". Поклонники поддерживают музыканта.