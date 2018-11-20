Экс-супруге Джигарханяна вынесли приговор

Мировой суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшей жене Армена Джигарханяна и экс-директору его театра Виталине Цымбалюк-Романовской, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Суд постановил назначить пианистке 250 часов обязательных работ. Кроме того, Виталина Цымбалюк-Романовская обязана выплатить экс-супругу 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее суд пришел к выводу, что женщина установила в рабочем кабинете Джигарханяна скрытую камеру, вмонтированную в потолочный плинтус. Позже видеозапись показали на одном из каналов.