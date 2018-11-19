Актер, певец и продюсер Александр Цекало - примерный семьянин. Супруга Цекало младшая сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушко моложе мужа на 23 года, пара воспитывает двоих детей.

Но сегодня в прессу попали фотографии Цекало, страстно целующегося ночью в московском ресторане с неизвестной красоткой-брюнеткой. В ресторане с Цекало была точно не его жена. Вика Галушко - милая блондинка. Женщина не часто выходит в свет, живет в подмосковном доме, воспитывает детей. Если в сети появляются ее фото, то только в аккаунтах Веры Брежневой, когда артистка рассказывает о семьей - маме, сестрах, племянниках.

Фото Цекало с яркой брюнеткой оказались на сайте журнала "СтарХит". По данным издания, ресторан Александр покинул с этой девушкой. Измена?

Галушка стала третьей женой Цекало. В конце 90-х развод Цекало и Лолиты Милявской стал сенсацией. Говорят, Лолита не выдержала измен мужа. А они были не только семьей, но и коллегами, партнерами в дуэт-кабаре "Академия".

Возможно, прошлой ночью у продюсера была в ресторане деловая встреча, а не любовное свидание.