Александра Цекало "застукали" в ресторане ночью целующимся не с женой
19 ноября 2018, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]
Актер, певец и продюсер Александр Цекало - примерный семьянин. Супруга Цекало младшая сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушко моложе мужа на 23 года, пара воспитывает двоих детей.
Но сегодня в прессу попали фотографии Цекало, страстно целующегося ночью в московском ресторане с неизвестной красоткой-брюнеткой. В ресторане с Цекало была точно не его жена. Вика Галушко - милая блондинка. Женщина не часто выходит в свет, живет в подмосковном доме, воспитывает детей. Если в сети появляются ее фото, то только в аккаунтах Веры Брежневой, когда артистка рассказывает о семьей - маме, сестрах, племянниках.
Фото Цекало с яркой брюнеткой оказались на сайте журнала "СтарХит". По данным издания, ресторан Александр покинул с этой девушкой. Измена?
Галушка стала третьей женой Цекало. В конце 90-х развод Цекало и Лолиты Милявской стал сенсацией. Говорят, Лолита не выдержала измен мужа. А они были не только семьей, но и коллегами, партнерами в дуэт-кабаре "Академия".
Возможно, прошлой ночью у продюсера была в ресторане деловая встреча, а не любовное свидание.
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