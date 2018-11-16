Балерина Диана Вишнева опубликовала фото своего единственного ребенка, которому исполнилось шесть месяцев. Счастливая мама наслаждается материнством. После родов артистка балета не поспешила на сцену, по совету врачей воздерживалась от акивной физической нагрузки. И сама занималась маленьким сыном.

"6 месяцев назад случилось чудо, 6 месяцев, как солнышком семейство освещается", - подписала снимок с сыном балерина. Мальчика завут Рудольф. Говорят, сына Диана и ее супруг Константин Селиневич назвали в честь легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева.

Сейчас артистке балета 42 года, впервые она стала мамой после 40. В СМИ писали, что у врачей были опасения и по поводу возраста, и резус-фактор отрицательный, и у спортсменов и танцовщиков повышенный мышечный тонус. Балерина без осложений 9 месяцев проносила малыша под сердцем и родила.

Рудольф растет и радует своих родителей. Поклонники с восхищением пишут Вишневой комментарии: "Поздравляюююю!!!! Счастья вам и вашей семье!!! Чудная Диана!!", "Диана, вы прекрасны и на сцене, и с малышом на руках! Счастья вам и вдохновения".