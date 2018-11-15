Анжделина Джоли строит отношения с известным женатым футболистом?

Актриса Анджелина Джоли пытается утроить свою личную жизнь, расставшись со звездой Голливуда Брэдом Питтом. Джоли приписывали роман с британским миллиардером, а теперь в СМИ проскочила информация о том, что актриса "положила глаз" на известного британского футболиста Дэвида Бекхэма.

Правда, Бекхэм уже завершил спортивную карьеру. Дэвид, как и Анджелина - многодетный родитель. Он с супругой Викторией воспитывает троих сыновей и дочь. В издании News Weekly появилась новость, что Джоли понравился футболист еще несколько лет назад, когда они познакомились во время рекламных съемок.

43-летняя голливудская актриса с тех пор не оставляет Дэвида в покое. Инсайдеры узнали, что Анджелина и Дэвид постоянно тайно пишут друг другу сообщения.

При разводе с Бредом Питтом Джоли хотела запретить ему общаться с детьми, обвинив во вредных привычках. Но прошлым летом суд поменял свое решение, и теперь Брэд сможет встречаться с детьми в любое время, а Джоли не должна препятствовать общению отца с ними.