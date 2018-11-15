Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева растят двоих сыновей, они вместе 15 лет. Но в социальных сетях продолжают "травить" как Альбину, так и Валерия за развод певца с женой Ириной. Роман Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начался в то время, когда артист еще был в браке с Ириной.

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Как-то Меладзе признавался, что просто безумно влюбился в Альбину. Джанабаева родила первого сына еще женатому Меладзе. Но свои отношения влюбленные тщательно скрывали. Развод Валерия с Ириной был тяжелым. У них - три дочери. После развода было тяжело всем. Но Меладзе никогда не оставлял своих девочек, каждый год он проводит с ними отпуск. Старшая дочь артиста выучилась за границей и вышла замуж. Валерий всячески поддерживает своих дочек.

А с Альбиной у них родился второй сын. Мальчиков зовут Костя - назвали в честь старшего брата Валерия музыканта Константина Меладзе, а младшего - Лука. Альбина и Валерий стали вместе работать, выступать.

Джанабаева на так и часть рассказывает о личной жизни. Но всякий раз подписчики в Инстаграм стараются ее уколоть, упрекнуть, якобы она увела мужа из семьи. Альбина, как могла терпела, лишь иногда ставила хейтеров на место.

И вот после очередных нападок на супругу не выдержал Валерий. "Что же вы так беспокоитесь за моих детей? Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. Дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь о них, как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я горжусь", - написал Меладзе в Инстаграм. "Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких. Пора всем успокоиться", - призвал певец.