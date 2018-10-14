Альбина Джанабаева дала отпор: Никто детей не бросал! Они ни в чем не нуждаются!
14 октября 2018, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе полюбили друг друга, когда певец еще был женат на Ирине, и у них подрастали три дочери. Джанабаева родила от Меладзе сына, а они еще продолжали скрывать свои отношения.
Несколько лет назад Меладзе развелся. Развод для его первой супруги Ирины был болезненным. Певец смог сохранить со своими девочками хорошие отношения. С новой женой отца и сводными братьями они до сих пор не знаются. Но Валерий каждый год проводит отпуск с дочками. Выдал замуж старшую дочь Ингу. Девушка училась в Англии.
Альбине до сих достается. Ее обвиняют, что она разбила семью, увела Меладзе от детей и жены. Джанабаева терпеливо перечитывает комментарий и молчит, молчит.
Но очередное обвинение вывело ее из себя. "Никто детей не бросал! Они прекрасно живут, учатся, выходят замуж и ни в чем не нуждаются!" - написала она. Но вскоре удалила этот ответ, - сообщает 7days.ru.
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