Галкин рассказал о реакции Пугачевой на размер пенсии

Супруг Примадонны Максим Галкин в интервью рэперу Басте в эфире программы GazLive на YouТube рассказал о реакции его жены, народной артистки СССР Аллы Пугачевой на размер ее пенсии.

По словам Максима, пенсия супруги по достижении ею соответствующего возраста составляла всего 2 тысячи рублей. По признанию пародиста, сумма испугала Примадонну.

Эстрадный артист отметил, что десять лет назад пенсия исполнителя Валерия Леонтьева составляла 10 тысяч рублей, поскольку он оформил ее "как балетный".

Впрочем, как сообщает издание "Телепрограмма", с момента выхода на заслуженный отдых сумма пенсии Аллы Пугачевой увеличилась до 10 700 рублей.



