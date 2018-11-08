Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала фигуру у балетного станка

Телеведущая Анфиса Чехова серьезно работала над своей фигурой, худела, занималась спортом. Избавившись от 25 килограммов, она старается удержать вес. Правильное питание и, как оказалось, занятия в балетном классе, помогают Чеховой сохранить стройную фигуру.

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Теледива признавалась поклонникам, что совсем отказалась от сахара. Она является большой любительницей йоги, - сообщает teleprogramma.pro.

Судя по посту, опубликованному Анфисой в Инстаграм рядом с фото, она изучает астрологию. "Но если честно, мне вообще не хочется фотографироваться последний месяц. Видимо, ретроградная Венера делает своё дело.

Все фото-позы кажутся мне фальшивыми, обработка не радует, эмоции через фотообъектив не передаются! Подождем до 16-го ноября, когда ретро-Венера нас покинет", - рассказала Анфиса Чехова.