Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала фигуру у балетного станка
8 ноября 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Анфиса Чехова серьезно работала над своей фигурой, худела, занималась спортом. Избавившись от 25 килограммов, она старается удержать вес. Правильное питание и, как оказалось, занятия в балетном классе, помогают Чеховой сохранить стройную фигуру.
Теледива признавалась поклонникам, что совсем отказалась от сахара. Она является большой любительницей йоги, - сообщает teleprogramma.pro.
Судя по посту, опубликованному Анфисой в Инстаграм рядом с фото, она изучает астрологию. "Но если честно, мне вообще не хочется фотографироваться последний месяц. Видимо, ретроградная Венера делает своё дело.
Все фото-позы кажутся мне фальшивыми, обработка не радует, эмоции через фотообъектив не передаются! Подождем до 16-го ноября, когда ретро-Венера нас покинет", - рассказала Анфиса Чехова.
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