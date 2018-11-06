Похудевший Олег Меньшиков заставил поклонников беспокоиться

Известный актер Олег Меньшиков в минувшие выходные напугал поклонников изможденным видом. Артист в субботу вышел на театральную сцену, а после спектакля сделал снимок, вызвавший обсуждения.

Артист сфотографировался с Аллой Пугачевой, которая пришла в театр, чтобы его поддержать. На фото можно увидеть 57-летнего Меньшикова в театральном костюме, который подчеркнул худобу актера. Поклонники отметили, что у мужчины стали более острыми черты лица, вследствие чего он выглядит уставшим.

Некоторые и вовсе сочли, что 69-летняя Алла Борисовна выглядит моложе артиста. Не исключено, что Олег Меньшиков сбросил несколько килограммов из-за подготовки к выступлению и полной отдачи на сцене.