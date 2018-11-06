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Похудевший Олег Меньшиков заставил поклонников беспокоиться

6 ноября 2018, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Похудевший Олег Меньшиков заставил поклонников беспокоиться
фото: globallookpress.com

Известный актер Олег Меньшиков в минувшие выходные напугал поклонников изможденным видом. Артист в субботу вышел на театральную сцену, а после спектакля сделал снимок, вызвавший обсуждения.

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Артист сфотографировался с Аллой Пугачевой, которая пришла в театр, чтобы его поддержать. На фото можно увидеть 57-летнего Меньшикова в театральном костюме, который подчеркнул худобу актера. Поклонники отметили, что у мужчины стали более острыми черты лица, вследствие чего он выглядит уставшим.

Некоторые и вовсе сочли, что 69-летняя Алла Борисовна выглядит моложе артиста. Не исключено, что Олег Меньшиков сбросил несколько килограммов из-за подготовки к выступлению и полной отдачи на сцене.

 
 
 
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Публикация от ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ.RU (@olegmenshikov.ru)5 Ноя 2018 в 1:19 PST

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