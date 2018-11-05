Фото, как Валерия отдыхает в халате
5 ноября 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Валерия в Instagram опубликовала фото в халате дома на диване, продемонстрировав стройные ноги. Она очень устала и не успев даже избавиться от косметики, решила посмотреть телевизор.
В этот момент ее заснял муж Иосиф Пригожини велел выложить снимок на всеобщее обозрение, что певица и сделала.
"Разве можно дать Вам больше 25 лет?! Так держать. Шикарная!" "Глаз не оторвать!" "Расслабляйтесь, отдых придаст вам силы!", - пишут в комментариях поклонники.
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