Фото, как Валерия отдыхает в халате

Певица Валерия в Instagram опубликовала фото в халате дома на диване, продемонстрировав стройные ноги. Она очень устала и не успев даже избавиться от косметики, решила посмотреть телевизор.

В этот момент ее заснял муж Иосиф Пригожини велел выложить снимок на всеобщее обозрение, что певица и сделала.

"Разве можно дать Вам больше 25 лет?! Так держать. Шикарная!" "Глаз не оторвать!" "Расслабляйтесь, отдых придаст вам силы!", - пишут в комментариях поклонники.