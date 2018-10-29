Актриса Татьяна Васильева призналась, что поставила крест на картошке и сладком

Известная российская актриса Татьяна Васильева призналась, что прилагает огромные усилия для того, чтобы поддерживать себя в форме. 71-летняя знаменитость поставила крест на целом ряде продуктов.

Оказалось, что однажды Татьяна увидела на весах показатель 88 и приняла решение заняться собой. Она забыла о макаронах, картошке и сладостях и заметила, что это уже стало образом жизни, передает "СтарХит". Крайне редко после тяжелого дня женщина может разрешить себе выпить бокал вина, чтобы поскорее уснуть.

Как отмечает Васильева, даже после перелета в Москву из Владивостока она не позволяет себе отлынивать от занятий спортом. Сначала Татьяна час бегает не беговой дорожке, а потом еще час проводит с тренером на тренажерах. Для нее "победой" являются каждые сброшенные 300 гр.