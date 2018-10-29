Финскую журналистку Черстин Крунвалль возмутила программа с переодеванием россиянок "Модный приговор", один из ведущих которой - историк моды, художник по театральным костюмам Александр Васильев.

Ведущий "Модного приговора" обозвал финок чухонками в ответ на критику

Васильев пока не познакомился с Черстин Крунвалль лично, только рассмотрел ее фотографии в соцсетях и сделал о журналистке свое заключение. По мнению специалиста в сфере моды, иностранная журналистка возмутившая программой "Модный приговор", - "это мужской тип эмансипированной женщины-интеллектуалки".

Как считает Васильев, на западе многие женщины стали играть роль мужчин, они руководят бизнесом, занимают посты в правительстве. По его словам, в России пока нет этого уровня.

Но в России больше женщин делают "пластику", большинство закрашивают седину, носят каблуки. "Наши дамы видят в изменении своего облика своего рода трамплин, это касается и карьеры, и личной жизни", — сказал Васильев РИА Новости. По его мнению, россиянки стремятся быть подтянутыми, молодыми, модными и элегантными. Васильев считает, что русская женщина кажется опасной журналистке из Финляндии.

По словам историка моды, Финляндию нельзя назвать "страной повышенного интереса к моде, и мнение журналистки — ее сугубо личное".

Корреспондент финской компании Yle Черстин Крунвалль, посмотрев российский "Модный приговор" решила, что эта программа унизительна для женщин. Якобы они только и хотят, чтобы понравиться и угодить мужчинам, вот и наряжаются.