Джек Воробей приговорен: новый фильм выйдет без Джонни Деппа

Стало известно, что голливудский актер Джонни Депп больше не появится в сделавшей его знаменитым роли капитана Джека Воробья, которую он исполнял последние пятнадцать лет в пяти фильмах.

Создатели «Пиратов Карибского моря» решили отправить франшизу на перезагрузку после того, как доходы от проката ее пятой части оказались в два раза ниже кассовых сборов четвертой части. Впрочем, ходят упорные слухи, что на решение продюсеров повлиял и возраст исполнителя главной роли (Джонни Деппу исполнилось уже 55 лет), и его подмоченная репутация в связи с его увлечением алкоголем и семейными неурядицами.

Также проведенные опросы показали резкое снижение популярности Джека Воробья среди зрителей разного возраста, несмотря на то, что Джонни Депп одевается именно в этого персонажа, когда посещает детей в больницах. «Джек Воробей уже не тот», - вздыхают поклонники, не ожидавшие такого поворота событий.

Поэтому в начале следующей части франшизы Джека Воробья убьют, и главная роль перейдет к младшему поколению – сыну Уилла Тернера и Элизабет Суонн, которых исполняли Орландо Блум и Кира Найтли. Информацию о том, что Джонни Депп покидает франшизу, подтвердил и сценарист Стюарт Битти, поблагодаривший Деппа за созданный им шикарный образ, пишет Daily Mail.