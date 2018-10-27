Кошка забралась на подиум и стала звездой модного показа
27 октября 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Стамбуле звездой модного показа стала бездомная кошка. Хвостатая модель забралась на подиум, как ни в чем не бывало прошлась по нему и даже попыталась покусать за ноги моделей-конкуренток.
На проходившем в Стамбуле Esmod International Fashion Show звездой модного показа стала беспородная и бездомная кошка. Неизвестно как оказавшись в помещении, где проходило фэшн-шоу, кошка забралась на подиум и начала вылизываться, как будто приводила себя в порядок перед модным дефиле.
Когда проходящие мимо модели отвлекали кошку от наведения лоска, она пыталась поймать их за ноги, чем вызвала смех в зале. Видимо, почувствовав, что привлекла к себе всеобщее внимание, киса встала и прошлась по подиуму как заправская «модель Мур-Мяу». Зрители смеялись, выгонять хвостатую модель с подиума никто не стал.
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