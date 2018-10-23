Тутта Ларсен: Моя мама помогает жителям Донбаса

В эксклюзивном интервью Аргументам недели телеведущая Тутта Ларсен рассказала о своём образе жизни, воспитании детей и отношении к происходящим драматическим событиям на её Родине

- Вы уже больше 20 лет работаете на телевидении. Как Вам удалось достичь такого успеха? Ваша карьера - результат многолетнего кропотливого труда или везение?

- Я думаю, что моя карьера - результат многолетней верности самой себе. Я могу хорошо делать только то, что я люблю, от чего я горю, и чем я могу зажечь других. Видимо, эта способность во мне каким-то образом укрепляется и развивается со временем. Я никогда не воспринимала свою работу, телевизионную деятельность, как карьеру, и никогда её не строила каким-то искусственным образом. Я просто следовала своему сердцу.

- Бытует мнение, что люди Вашего круга много пьют, курят, не следят за своим здоровьем должным образом. Вы придерживаетесь здорового образа жизни и правильного питания, или позволяете себе вкусить все прелести богемной жизни?

- Я никогда не вела богемный образ жизни. Разве что на заре своей телевизионной деятельности, когда я была замужем за рок-музыкантом. Мы были нищие, и, признаться честно, пили немало водки. Не могу сказать, что я веду какой-то стерильный образ жизни. Я люблю вино, и в моей жизни, наверное, были некие сумерки, когда вина было многовато. Сейчас его нет вообще. Мне совсем не хочется употреблять алкоголь. Курить я бросила еще до рождения Луки. То есть, это было, минимум лет 13 назад. И физической культурой я занимаюсь всю свою жизнь, с той или иной степенью интенсивности. Но не для красоты, а для того, чтобы мое тело оставалось максимально функциональным, здоровым и крепким, потому что я хочу, чтобы оно мне служило долго.

Питание, наверное, самый больной вопрос. Я человек с нарушенным пищевым поведением и достаточно долгое время пыталась сидеть на каких-то диетах, которые порой эффективно меня «худели», а потом приводили к очередному срыву и набору веса. Сейчас я нашла для себя оптимальный баланс - совершенно потрясающую систему питания, которая называется selfrebootcamp. Это не диета, это образ жизни. И эта возможность полноценно, здорово, вкусно и разнообразно питаться: не испытывать чувство голода, при этом беречь свое тело, свой организм и реально терять лишний вес раз и навсегда. Мне это очень нравится. Я с ними полгода и уже похудела на 8 килограммов, чувствую себя очень красивой и здоровой.

- Будучи матерью двух сыновей и дочери, Вам удаётся бороться с всеобщей зависимостью от гаджетов, компьютеров и прочих новинок современной техники у детей? Как относитесь к возможности обучения детей за границей? Что считаете главным в воспитании детей?

- Думаю, что зависимость возникает там, где нет правил использований. Инструкция по применению нужна утюгу, и даже вилке с ложкой. Если вилкой есть – это удобный инструмент, если ткнуть вилкой в глаз – то можно убить человека. Для меня гаджеты не являются врагами, злом и чем-то, что нужно прятать от детей. Это интересный, полезный инструмент, который позволяет тебе развиваться получать новые знания, а иногда и развлечься. Я и сама люблю поиграть в компьютерные игры. Иногда мы это делаем вместе с детьми. Проблемы у нас тут особой нет. Мои дети приучены, что на всех гаджетах стоит система родительского контроля – мы, конечно же, не оставляем детей один на один с интернетом - контролируем их деятельность в ютюбе, поисковых системах и социальных сетях. Для детей это также понятно как то, почему они, например, одни не могут пройти по улице без сопровождения или гулять после 23.00 во дворе. То есть, это вопрос элементарной безопасности. Важно, когда у взрослых есть понимание и правила, по которым они обеспечивают безопасность своим детям и эти правила известны, объяснены и не являются для них насилием. Тогда вообще проблем с гаджетами нет.

Если у людей есть на это средства, возможности, и ребенок достаточно зрел и самостоятелен, чтобы отвечать за себя далеко от дома и в другой культуре, то это прекрасный опыт и зачастую он действительно является таким жизнеобразующим. Например, я совсем недавно общалась с прекрасным священником русской православной церкви, который получил образование в Оксфорде, и это интереснейший, тончайший, интеллектуальный и очень открытый человек. Но для своих детей я пока такую возможность не рассматриваю, и считаю, что пока мои дети недостаточно зрелые и самостоятельные, чтобы отпускать их в такое опасное одиночное плавание. Главным в воспитании детей я считаю воспитание взрослых. Дети даются взрослым для того, чтобы взрослые росли духовно, интеллектуально и нравственно. Если взрослые воспринимают ребенка как собственность, как некий пластилин, из которого они могут вылепить что хотят – они не будут успешны в воспитании своих детей. Воспитание детей – это медаль с двумя сторонами. Это взаимная коммуникация. Дети воспитывают нас точно также, как и мы их. Поэтому, если об этом помнить и внимательно наблюдать за собой, когда ты воспитываешь ребенка, открываются просто удивительные горизонты, и общение с ребенком превращается в удовольствие.

- Мы знаем, что Вы родились на Украине и жили на родине до поступления в московский институт, как вы относитесь к тому, что сейчас происходит между Россией и Украиной?

- То, что сейчас происходит между Россией и Украиной, особенно то, что сейчас происходит на моём родном Донбассе, конечно же, вызывает у меня глубокую печаль. Я даже в страшном сне не могла себе представить, что такие события вообще возможны. Я учила украинский язык в школе, для меня вообще не существовало России и Украины по отдельности. Я ребенок, выросший в СССР. Для меня это совершенно какая-то непостижимая ситуация, очень болезненная. Я благодарна Богу, что мой отчим не дожил до этих событий, потому что это было бы для него крахом всей его жизни, потому что он чистокровный украинец, всю жизнь прожил и проработал в Донбассе. Но больше всего меня печалят не политические события, а то, что реальные люди находятся в чудовищных условиях: гибнут женщины и дети, гибнут крепкие, здоровые, красивые мужчины, которые могли бы растить новых детей. Вымирают целые поселки и города. А гуманитарная катастрофа, которая сейчас грозит Донбассу - настоящая трагедия. Моя мама очень серьезно занимается гуманитарной помощью жителям Донбасса, которые пострадали в этой ситуации, у которых иногда нет подгузников и нет инсулина для больных диабетом. Эта ситуация, безусловно, трагична и, я считаю, что говорить об этом необходимо не в контексте кто виноват, а в контексте того, как помочь тем людям, которые оказались сейчас между Сциллой и Харибдой и вынуждены как-то жить и выживать в условиях военного положения.