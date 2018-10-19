Александр Овечкин и его жена показали поклонникам подросшего сына

Российский хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия накануне показали поклонникам подросшего сына. Мальчик, которого назвали Сергеем, появился на свет в США 18 августа текущего года.

В минувший четверг Александр и Анастасия праздновали два месяца со дня рождения малыша. Мать ребенка опубликовала на своей страничке фотографии, на которых она запечатлена с любимым супругом и сыном. Лицо Сергея женщина близко показывать не захотела, однако и закрывать его не стала, передает teleprogramma.pro.

Поклонники семейной пары отметили, что Сергей Александрович является довольно крупным ребенком. "Весь в папу", – уточняют фолловеры.