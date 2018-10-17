46-летняя Виктория Толстоганова удивила всех, актриса беременна 4 ребенком

Виктория Толстоганова вышла в свет в платье, обтягивающем ее фигуру, и пошли слухи о беременности актрисы. Пока сама она не комментирует предположения папарацци. Актриса театра и кино - многодетная мама. Мария Порошина уточнила, кто является отцом ее пятого ребенка

Толстоганова успешно совмещает съемки в кино и работу в театре и воспитание своих детей. Дочь Варвару и сына Федора Виктория родила в браке с первым мужем Андреем Кузичевым. Сын Иван родился в браке с режиссером Алексеем Аграновичем.

На премьере фильма, в котором главную роль сыграл один из самых многодетных российских актеров Евгений Цыганов, Виктория Толстоганова выглядела очень счастливой. Ее сопровождал друг Владимир Мишуков, - сообщает teleprogramma.pro. По какой причине Виктория решила прийти без мужа, осталось неизвестным. В соцсети актриса больше пишет о своей работе и о детках, а не о своей личной жизни.

Поклонники, увидев фото актрисы с животиком, принялись поздравлять ее со скорым пополнением в семье: "А почему вы молчите? Узнала, что вы беременны. Поздравляю!". "Видела фото с премьеры. Вы ждете ребенка?", — любопытничают другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Tolstoganova (@vtolstoganova)1 Окт 2018 в 10:59 PDT

Ранее всех удивила 43-летняя Мария Порошина. Она развелась с мужем и ждет пятого малыша.