46-летняя Виктория Толстоганова удивила всех, актриса беременна 4 ребенком
17 октября 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
Виктория Толстоганова вышла в свет в платье, обтягивающем ее фигуру, и пошли слухи о беременности актрисы. Пока сама она не комментирует предположения папарацци. Актриса театра и кино - многодетная мама.
Толстоганова успешно совмещает съемки в кино и работу в театре и воспитание своих детей. Дочь Варвару и сына Федора Виктория родила в браке с первым мужем Андреем Кузичевым. Сын Иван родился в браке с режиссером Алексеем Аграновичем.
На премьере фильма, в котором главную роль сыграл один из самых многодетных российских актеров Евгений Цыганов, Виктория Толстоганова выглядела очень счастливой. Ее сопровождал друг Владимир Мишуков, - сообщает teleprogramma.pro. По какой причине Виктория решила прийти без мужа, осталось неизвестным. В соцсети актриса больше пишет о своей работе и о детках, а не о своей личной жизни.
Поклонники, увидев фото актрисы с животиком, принялись поздравлять ее со скорым пополнением в семье: "А почему вы молчите? Узнала, что вы беременны. Поздравляю!". "Видела фото с премьеры. Вы ждете ребенка?", — любопытничают другие.
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