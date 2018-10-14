Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем

Телеведущий Борис Корчевников порадовал своих поклонников, опубликовав фотографию с младенцем на руках. Нет-нет. 36-летний Корчевников не женился, и никаких внебрачных детей у него не появилось.

Корчевников стал крестным отцом маленького Сережи. Стать крестным отцом ему доверили супруги, родители Сергея Марина и Михаил. Ведущий программы "Судьба человека" Корчевников опубликовал фотографию с малышом на руках и написал: "Крестили Сережу. Чудо это, конечно. И слов не найти. Миша, поздравляю вас с Мариной!". "Борис, у Вас точно нет пока детей?)) так мастерски и ловко держите ребеночка!)" - засомневались подписчики Корчевникова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)13 Окт 2018 в 5:05 PDT

Малыша крестили накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы.